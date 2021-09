Solutions 30 : marge opérationnelle sous pression au premier semestre

(AOF) - Le résultat net part du groupe de Solutions 30 a atteint 14,1 millions d'euros, contre 10,4 millions d'euros au 1er semestre 2020. L’Ebitda ajusté s’est établi à 49,5 millions d'euros, en hausse de 19,8% par rapport au premier semestre 2020. La marge opérationnelle s’est élevé à 11,2 % du chiffre d’affaires, contre 11,3% au premier semestre 2020.

" La priorité a été d'investir dans le recrutement et la formation des équipes pour permettre les montées en charge importantes des contrats signés par le groupe et accompagner le déploiement de technologies nouvelles dans plusieurs pays d'Europe. En effet, le groupe se prépare pour accompagner l'accélération de sa croissance dans plusieurs pays, compte tenu de la dynamique commerciale et des nouveaux contrats enregistrés depuis fin 2020 ", a précisé le spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies.

Le chiffre d'affaires consolidé a atteint 441,3 millions d'euros, en progression de 20,9 % (+17,5 % en organique) par rapport à la même période de 2020. Les activités de maintenance, récurrentes par nature, représentent 58% de l'activité.

Pour l'ensemble de l'exercice en cours, le groupe confirme anticiper une croissance rentable à deux chiffres de son activité, avec toutefois une base de comparaison plus élevée du second semestre 2020 qui avait bénéficié d'un effet rattrapage en sortie de confinement. Cependant, prévient la firme, les difficultés d'approvisionnement sur certains matériaux, si elles se poursuivaient, pourraient ralentir certains déploiements.

Le groupe ajoute qu'il renoue avec une situation plus normative qui devrait lui permettre de relancer sa politique d'acquisitions ciblées, et conforter son rôle de fédérateur du marché.

Alors que le cabinet EY s'était dit en mai dans "l'impossibilité d'exprimer une opinion d'audit" sur les comptes 2020, Solutions 30 explique que le nouveau réviseur d'entreprises du Groupe, PKF Audit & Conseil, a mené des diligences approfondies sur le bilan d'ouverture au 1er janvier 2021 conformément aux normes professionnelles.

A l'issue de l'examen des comptes du premier semestre 2021, PKF Audit & Conseil n'a pas relevé d'autre point qui laisse à penser que les comptes n'ont pas été établis conformément à la norme IAS 34 sur l'information financière intermédiaire.

Des emplois menacés

Selon les prévisions du Syndicat professionnel des acteurs du numérique (Syntec Numérique), le recul de l’activité devrait atteindre 4,6% pour l’ensemble de l’année 2020. Néanmoins la fin d’année a été plus clémente pour les professionnels. La situation s’est légèrement améliorée depuis septembre, au niveau des appels d’offres et du carnet de commandes.

Les acteurs du conseil en technologies auront particulièrement souffert en 2020, en enregistrant une chute de 12,3% de leur activité. Ils sont, en effet, très présents dans deux secteurs particulièrement impactés par la crise sanitaire, l’aéronautique civile et l’automobile. C’est dans le conseil en technologies que le risque de suppressions d’emplois est le plus important. Syntec Numérique évalue à 10.000 les postes en danger sur ce créneau.

Très prudents, les professionnels s’attendent à un rebond de 1% pour le secteur en 2021.