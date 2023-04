Solutions 30: le titre chute près des résultats contrastés information fournie par Cercle Finance • 21/04/2023 à 09:33

(CercleFinance.com) - Le titre Solutions 30 chute lourdement à la Bourse de Paris vendredi suite à la publication de résultats annuels contrastés, le groupe reconnaissant que son exercice 2022 a été 'plus difficile qu'anticipé initialement'.



Le spécialiste de la transition numérique explique que son exercice a été marqué par deux dynamiques opposées, partagé entre une phase de transition en France d'un côté et une croissance soutenue dans le reste de ses marchés de l'autre.



D'après la société, la transition opérationnelle qui était attendue en France s'est faite dans un environnement 'très perturbé' et a été 'plus brutale que prévu'.



Dans l'Hexagone, son chiffre d'affaires annuel a ainsi chuté de 16% à 425,9 millions d'euros après six années consécutives de forte croissance.



Solutions 30 explique avoir pâti de l'arrivée à maturité des marchés de la fibre, ainsi que de la fin programmée des déploiements de compteurs intelligents.



Sa marge d'EBITDA dans le pays s'est ainsi contractée à 4,9%, un chiffre très en dessous de son niveau normatif situé autour de 15%.



Pour l'ensemble du groupe, l'EBITDA ajusté s'est replié à 46,7 millions d'euros l'an dernier, contre 82,4 millions d'euros un an plus tôt, sur la base d'un chiffres d'affaires total en progression de 3,5% à 904,6 millions d'euros



Pour 2023, le groupe dit viser un objectif de chiffre d'affaires supérieur à un milliard d'euros, porté par la poursuite d'une croissance soutenue au Benelux et dans les autres pays où de nouveaux marchés sont en train de s'ouvrir.



Dans les premiers échanges, le titre lâchait plus de 4% vendredi matin, signant le plus fort repli de l'indice SBF 120, après cette publication jugée décevante.