Solutions 30: le titre brille, C.A. et perspectives salués information fournie par Cercle Finance • 27/01/2023 à 09:47

(CercleFinance.com) - L'action Solutions 30 s'inscrit en vive hausse vendredi matin à la Bourse de Paris et signe la meilleure performance de l'indice SBF 120, soutenue par le chiffre d'affaires annuel et les perspectives dévoilés la veille par le groupe de technologies.



Solutions 30 a annoncé hier soir avoir terminé l'exercice 2022 avec un retour à une croissance plus dynamique et un chiffre d'affaires en hausse de 11,6% sur le quatrième trimestre (+10,1% en organique).



Pour l'ensemble de l'exercice 2022, son chiffre d'affaires consolidé s'élève à 903,0 millions d'euros, soit une progression de 3,3% (+1,2% en données organiques).



Dans son communiqué, la société souligne que ses prises de commandes sur l'exercice atteignent ont atteint un niveau 'historiquement élevé', à près de 920 millions d'euros.



Alors que ses résultats financiers de cet exercice de transition ne seront pas publiés avant le 20 avril, Solutions 30 prévient que ces chiffres devraient faire ressortir une marge d'Ebitda 'encore ponctuellement sous tension'.



Mais le groupe estime que sa dynamique actuelle vient conforter la perspective d'un retour à une croissance à deux chiffres sur l'exercice en cours, qui devrait lui permettre de franchir la barre du milliard d'euros de chiffre d'affaires cette année.



A moyen terme, Solutions 30 vise ainsi désormais un chiffre d'affaires de l'ordre de 2,5 milliards d'euros.



A 9h40, le titre bondissait de 18,8% dans des volumes représentant déjà plus de trois fois leur moyenne quotidienne des derniers jours, à comparer avec un gain de 0,1% au même instant pour le SBF 120 et de 1,2% pour l'indice STOXX Europe 600 du secteur de la technologie.



A noter que la société a également annoncé la nomination de Wojciech Pomykala, un ancien cadre de Nokia Siemens et Deutsche Telekom, en tant que directeur général en charge de la transformation.