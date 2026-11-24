Solutions 30 annonce le lancement d'une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires, d'un montant brut de 6 588 370,77 EUR, prime d'émission incluse, par émission de 16 069 197 actions nouvelles au prix unitaire de 0,41 EUR, soit une décote de 18,8% par rapport au cours de clôture du 23 novembre.

Cette augmentation de capital est couverte à 100% par des engagements de souscription, dont ceux de membres de l'équipe dirigeante et du conseil de surveillance à hauteur de 0,70 MEUR, soit 10,6% de l'émission, assortis d'un engagement de détention de six mois.

L'opération prévoit la possibilité de souscrire 3 actions nouvelles à titre irréductible pour 20 DPS détenus (attribués ou acquis), avec faculté de souscription additionnelle à titre réductible et à titre libre, sans limite de montant.

La période de souscription se déroulera du 27 novembre au 11 décembre inclus et la période de négociation des DPS, du 25 novembre au 11 décembre inclus. Le règlement-livraison et l'admission des nouvelles actions sur Euronext Paris interviendront le 18 décembre 2026.

Le directoire et le conseil de surveillance ont souhaité que cette opération soit ouverte au public afin que l'ensemble des actionnaires historiques puissent y participer en priorité grâce à l'attribution de DPS, alors que la valeur d'entreprise de la société est revenue à son niveau de 2013.

Un nouveau cycle de développement après une transformation achevée

Cette opération s'accompagne d'un aménagement des lignes de crédit bancaire du groupe, avec un report des échéances afin de lui permettre d'accélérer son développement dans les secteurs porteurs de l'énergie et des technologies.

Pour rappel, le volet financier de la transformation opérationnelle du groupe, engagée en 2024, a été quasi totalement provisionné au titre de l'exercice 2026. À l'issue de celle-ci, Solutions 30 présentera un périmètre d'activité plus resserré, mais mieux positionné, structurellement plus rentable et plus porteur.

La sortie d'un contrat-cadre majeur dans les télécommunications en France, principal foyer de pertes de Solutions 30, le recentrage des activités françaises sur les marchés les plus rentables et le poids accru du Benelux doivent porter la marge d'EBITDA ajusté du groupe à un niveau proche de ses standards historiques dès 2027.

Après une année 2027 consacrée à la restauration de la rentabilité, le groupe de solutions pour les nouvelles technologies vise un retour à une croissance plus soutenue en 2028 et une marge d'EBITDA ajusté d'environ 12% à l'horizon 2030.

Une cotation suspendue pendant deux heures

En amont de ces annonces, Solutions 30 a demandé à Euronext Paris la suspension de la cotation de ses actions ce jour à partir de 12 h, afin de tenir un webinaire stratégique pendant la séance de Bourse.

Cette suspension vise à permettre une diffusion effective et intégrale de l'information au marché et à garantir l'égalité d'accès à l'information pour l'ensemble des investisseurs. La cotation des actions reprendra à l'issue du webinaire, à 14 h.