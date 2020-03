SOLUTIONS 30 : il trop tôt pour établir des prévisions d'activité à court terme

(AOF) - Faisant un point sur l'impact du Covid-19 sur son activité, Solutions 30 souligne qu'il réalise la majeure partie de son chiffre d'affaires sur des secteurs essentiels à l'économie. En conséquence, le spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies reste opérationnel partout où il est présent et ses techniciens sont en mesure de réaliser leurs interventions, sur site ou à distance. L'activité est toutefois perturbée puisque les clients ont modifié leurs modes de fonctionnement, parfois suspendu des projets et fermé des sites, ce qui limite leurs besoins.

En outre, certaines interventions à domicile sont reportées ou, dans une moindre mesure, annulées. Il juge qu'il est encore difficile d'évaluer avec précision les conséquences de cette situation car elles sont très variables d'un secteur d'activité à l'autre et d'un pays à l'autre.

Certaines activités, notamment dans les secteurs de l'énergie et du retail, ont été temporairement suspendues. D'autres, en particulier dans les domaines des télécoms et de l'IT, critiques dans la situation actuelle pour permettre à chacun de rester connectés et ainsi préserver l'activité professionnelle et les liens sociaux, continuent d'opérer. La situation évolue au fur et à mesure que les pays adoptent des nouvelles mesures pour faire face à la crise, il est donc trop tôt pour établir des prévisions d'activité à court terme.

