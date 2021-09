Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solutions 30 : hausse de 35% du résultat net semestriel information fournie par Cercle Finance • 30/09/2021 à 10:05









(Crédits photo : crédit Solutions30 - ) (CercleFinance.com) - Solutions 30 publie un résultat net part du groupe en hausse de 35,3% à 14,1 millions d'euros au titre du premier semestre 2021, avec une marge d'EBITDA ajustée de 11,2% du chiffre d'affaires, quasi stable par rapport à la même période en 2020 (11,3%). Le chiffre d'affaires s'est accru de 20,9% à 441,3 millions d'euros (+17,5% en organique). Les activités de maintenance, récurrentes par nature, ont représenté 58% de l'activité, tandis que le groupe a accéléré ses développements hors de France. Pour l'ensemble de 2021, Solutions 30 confirme anticiper une croissance rentable à deux chiffres de son activité, avec toutefois une base de comparaison plus élevée du second semestre 2020 qui avait bénéficié d'un effet rattrapage en sortie de confinement.

Valeurs associées SOLUTIONS 30 Euronext Paris -1.73%