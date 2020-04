Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solutions 30 : hausse de 18% du résultat net en 2019 Cercle Finance • 29/04/2020 à 07:08









(CercleFinance.com) - Solutions 30 publie un résultat net part du groupe de 38,7 millions d'euros pour 2019, contre 32,7 millions en 2018, et un EBIT ajusté en hausse de 66% à 53,6 millions, pour un chiffre d'affaires de 682,2 millions, en croissance de 51% (+28,9% en organique). Au premier trimestre 2020, le chiffre d'affaires s'établit à 188,5 millions d'euros, en hausse de 17,5% (+10,5% en organique) malgré les perturbations de l'activité liées à la crise sanitaire causée par la pandémie de Covid-19. Solutions 30 prépare la sortie de crise et confirme anticiper un effet rattrapage. A ce stade et sans nouvelle dégradation de la situation, il est confiant dans sa capacité à réaliser un exercice 2020 alliant croissance et rentabilité.

Valeurs associées SOLUTIONS 30 Euronext Paris +5.21%