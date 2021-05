SOLUTIONS 30 : EY pas en mesure de formuler une opinion sur ses comptes 2020

(AOF) - Solutions 30 annonce que lors du Comité d'Audit qui s'est tenu le 20 mai 2021, son réviseur, EY, l'a informé ne pas être en mesure de formuler une opinion sur ses comptes annuels 2020, sans toutefois remettre son rapport définitif qui intègre le fondement de cette impossibilité d'exprimer une opinion. A l'heure de diffusion de ce communiqué, le rapport d'audit définitif n'est pas disponible. Dans cette attente, le Conseil de Surveillance du 20 mai 2021 déclare avoir pris acte de la position d'EY.

Il a toutefois confirmé les principaux agrégats financiers 2020, déjà communiqués le 28 avril, d'un chiffre d'affaires 2020 de 819,3 millions d'euros (+18%) d'un EBITDA de 106,5 millions d'euros et d'un excédent net de trésorerie de 59,2 millions d'euros.

Face aux éventuelles conséquences de cette absence d'opinion, le groupe a décidé de saisir le Président du Tribunal de commerce de Bobigny aux fins de solliciter la désignation d'un conciliateur pour l'assister et ainsi, en anticipation, apporter toutes réponses ou solutions permettant de s'assurer du soutien de ses partenaires. La société examine la possibilité de nommer un nouveau réviseur d'entreprise.

En parallèle, Solutions 30 a engagé un processus de sélection de banquiers conseils afin d'activer la recherche d'actionnaire(s) de référence. Le projet, que la société n'entend pas commenter en dehors de ses obligations légales, pourrait aller jusqu'à un retrait de cote.

Malgré l'absence de rapport financier annuel et de calendrier précis de sa publication, la société a demandé à Euronext Paris de procéder à la reprise de cotation de son titre à compter du lundi 24 mai, à l'ouverture de la séance.

Points clés

- Groupe numéro 1 européen des services multi-techniques de déploiement et maintenance d'équipements numériques créé en 2003 ;

- Chiffre d'affaires de 682 M€ en 2019 réalisé à 64 % en France, devant le Benelux, l'Allemagne, l'Italie, la péninsule ibérique, et la Pologne ;

- Revenus tirés à 68 % des télécom (part de 30 % du marché français), à 16 % de l'énergie et à 11 % du secteur informatique ;

- Modèle d'affaires :

- combinant croissance interne et externe (30 acquisitions depuis la création) avec duplication du modèle français en Europe afin d'adresser les grands comptes et les nouveaux marchés, - fondé sur 3 piliers - maillage territorial avec 11 000 techniciens, plateforme S30net de partage d'expertises et de mise à disposition des compétences humaines et grands volumes d'intervention ;

- Capital ouvert, Gianbeppi Fortis, co-fondateur et président du directoire en détenant 16,2%, Alexander Sator présidant le conseil de surveillance de 6 membres indépendants ;

- Situation financière très solide avec des capitaux propres de 149 M€ à fin juin 2020 face à une dette nette de 27 M€ (trésorerie nette de dette de 46M€ hors impact IFRS 16) et une trésorerie de 152 M€ à fin juin.

Enjeux

- Stratégie ambitionnant à moyen terme le milliard d'euros de chiffre d'affaires via la taille critique sur chaque marché géographique, la qualité des ressources humaines et la mutualisation des expertises ;

- Stratégie d'innovation axée sur l'amélioration constante de la plateforme S30net (investissements annuels de 1 à 2 % du chiffre d'affaires) et sur la formation des techniciens aux nouvelles compétences ;

- Stratégie environnementale saluée par l'agence de notation Ecovadis et présentant 2 volets -offre de services innovants à impact environnemental moindre et implication des fournisseurs et partenaires à l'effort RSE du groupe ;

- Récurrence des revenus, tirés à 63 % des activités de maintenance ;

- Accélération de la génération d'autofinancement libre par le recours à l'affacturage ;

- Confirmation des percées dans la mobilité (bornes de recharge de véhicules électriques), les réseaux 5G et la maintenance des objets connectés.

Défis

- Sensibilité du chiffre d'affaires, pour 45 % du total, aux trois 1ers clients -télécom et énergie ;

- Croissance des affaires nouvelles tirée essentiellement par le déploiement des fibres optiques en Europe et des compteurs d'énergie, tels les Linky, en France ;

- Impact de la pandémie : hausse de 14 % du chiffre d'affaires à fin juin et recul de 32 % du bénéfice net, affecté par les pertes de change zloty polonais et la hausse des amortissements ;

- Réaction à la pandémie : adaptation des modes opératoires pour protéger la santé des collaborateurs, continuité des services (majeure partie des activités considérées comme essentielles), effort sur le BFR ;

- Objectifs 2020 : confiance dans la capacité à dégager une croissance rentable et à 2 chiffres des revenus.

Des emplois menacés

Selon les prévisions du Syndicat professionnel des acteurs du numérique (Syntec Numérique), le recul de l'activité devrait atteindre 4,6% pour l'ensemble de l'année 2020. Néanmoins la fin d'année a été plus clémente pour les professionnels. La situation s'est légèrement améliorée depuis septembre, au niveau des appels d'offres et du carnet de commandes.

Les acteurs du conseil en technologies auront particulièrement souffert en 2020, en enregistrant une chute de 12,3% de leur activité. Ils sont, en effet, très présents dans deux secteurs particulièrement impactés par la crise sanitaire, l'aéronautique civile et l'automobile. C'est dans le conseil en technologies que le risque de suppressions d'emplois est le plus important. Syntec Numérique évalue à 10.000 les postes en danger sur ce créneau.

Très prudents, les professionnels s'attendent à un rebond de 1% pour le secteur en 2021.