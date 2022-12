Solutions 30 en tête du SBF 120 : intérêt pour des actifs de Scopelec

(AOF) - Solutions 30 (+14,33% à 1,999 euros) affiche la plus forte hausse du SBF 120 après avoir confirmé travailler actuellement sur un nouveau projet d’offre améliorée sur certains actifs de Scopelec. Ce dernier est un sous-traitant d’Orange pour l’entretien et la pose de réseaux télécoms, qui a été placé en redressement judiciaire fin septembre. Le spécialiste des technologies numériques " entend proposer une solution de reprise solide et pérenne ".

Midcap Partners rappelle que société a perdu une grande partie de ses revenus – 475 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021 - à l'issue du renouvellement de ses contrats avec Orange, dont certains ont été attribués à Solutions 30. " Cette opération paraît stratégiquement pertinente pour le groupe puisqu'elle lui permettrait de participer à la consolidation du marché français en venant compléter son maillage régional ", explique l'analyste.

Pour le Groupe Solutions 30, déjà présent dans de nombreuses régions de France à travers un maillage dense et fort de nombreux contrats à la fois dans les télécoms et dans des activités relais de croissance comme les énergies renouvelables et les bornes de recharge pour véhicules électriques, l'intégration de certains actifs de Scopelec permettrait de consolider sa base de développement et d'offrir de nouvelles perspectives aux salariés de Scopelec.

Le groupe précise que son offre est complémentaire de celle d'autres candidats-repreneurs.

Cette offre de reprise élargie sera soumise à l'approbation du Tribunal de Commerce de Lyon qui désignera le (ou les) repreneur(s) et, le cas échéant, à l'autorisation de l'Autorité de la concurrence.

