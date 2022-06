Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solutions 30: en négociation pour acquérir EnergyGo information fournie par Cercle Finance • 28/06/2022 à 09:43









(CercleFinance.com) - Solutions 30 annonce être entré en négociation exclusive en vue de l'acquisition d'EnergyGo, expert de la rénovation énergétique, qui propose une offre clé en main de solutions déployée auprès des particuliers éligibles aux dispositifs d'aide.



'Avec cette opération, Solutions 30 confirme relancer sa politique de croissance externe et accélère le développement de ses activités dans le domaine de la transition énergétique, sur un marché estimé à près de 20 milliards d'euros par an en France', explique-t-il.



En s'appuyant sur un réseau de prestataires certifiés, EnergyGo a réalisé en 2021 plus de 4.000 gestes de rénovation énergétique pour un chiffre d'affaires supérieur à 53 millions d'euros, multiplié par quatre entre 2019 et 2021.



La finalisation de l'opération est attendue dans les prochaines semaines, une fois mené à bien le processus d'information-consultation et sous réserve des autorisations des autorités réglementaires ainsi que de la levée des conditions suspensives usuelles.





