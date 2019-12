Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solutions 30 : émission d'actions par exercice de BSA Cercle Finance • 11/12/2019 à 08:16









(CercleFinance.com) - Solutions 30 annonce l'émission de 3.070.592 actions nouvelles (3% du capital), résultant de l'exercice de bons de souscription d'actions attribués en octobre 2018 au directoire dans le cadre du plan d'intéressement pluriannuel mis en place en 2016. Ce plan est désormais soldé et l'intégralité des bons de souscription qui avaient été émis par le groupe dans le cadre de ce plan a été exercée. Le nombre d'actions et de droits de vote composant le capital est ainsi porté à 107.127.984. A l'issue de cette opération et des récentes transactions effectuées par des dirigeants du groupe, le management détient 23,6% du capital et des droits de vote contre 23,0% au 31 octobre. Ces actions ont vocation à être conservées.

Valeurs associées SOLUTIONS 30 Euronext Paris -1.37%