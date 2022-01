Solutions 30 dévoile une acquisition en Pologne dans les services dédiés aux réseaux mobiles

Basée à Varsovie, la société opère dans le sud, l'ouest et le centre de la Pologne avec une équipe de 50 techniciens soutenue par des équipes de techniciens partenaires de longue date. Sirtel a réalisé un chiffre d'affaires de près de 3 millions d'euros en 2021 et sera consolidée par l'intégration complète au sein du groupe Solutions 30 à compter du 1er février 2021.

Créée en 1996, Sirtel, spécialisée dans la gestion de programmes de déploiement de réseaux mobiles, travaille avec les principaux équipementiers et acteurs des télécommunications tels que Ericsson, Nokia, Huawei ou Cellnex.

(AOF) - Solutions 30 a annoncé l'acquisition à 100% de Sirtel Sp. z o.o, spécialiste des services dédiés aux réseaux mobiles en Pologne. Le spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies confirme ainsi " ses ambitions sur le marché polonais, en renforçant sa couverture territoriale et son portefeuille de clients dans le domaine des réseaux de télécommunications mobiles ".

