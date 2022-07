Solutions 30 dévisse : les marges reculeront au premier semestre

(AOF) - Solutions 30 (-12,01% à 3,06 euros) affiche l’une des plus fortes baisses de l’indice SFB 120, ses marges étant attendues en repli au premier semestre. Elles sont pénalisées par la transition opérationnelle du groupe en France et des montées en charge de contrats, a précisé le spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies.

Entre janvier et juin, le chiffre d'affaires consolidé a progressé de 0,7% à 444,4 millions d'euros. Il a cependant reculé de 1,5% en données comparables.

Si la croissance s'accélére au second semestre, elle devrait rester inférieure à 10% du fait des reports de volumes dus aux difficultés d'approvisionnement qui impactent certains marchés liés à la fibre optique et les activités liées à la transition énergétique.

Solutions 30 devrait toutefois enregistrer un début d'amélioration de sa marge d'Ebitda grâce à une meilleure absorption des coûts des montées en charge de nouveaux contrats et des process opérationnels qui commenceront à se normaliser en France.

En outre, dans le contexte inflationniste actuel, Solutions 30 revoit à la hausse sa politique tarifaire, tant sur ses nouveaux contrats que sur ses contrats existants et une partie de ces révisions a commencé à contribuer au chiffre d'affaires durant le deuxième trimestre.

Le spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies a également mis en place des actions de contrôle strict de ses coûts opérationnels avec la volonté forte de préserver une structure financière solide et très faiblement endettée.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Rotation maximale des effectifs

Les entreprises du secteur des services informatiques ont constaté le départ de plus de 20 % de leurs effectifs en douze mois. Cette tendance n'est pas inhabituelle dans le secteur mais elle atteint une ampleur inédite, dans un contexte de forte croissance et de belle dynamique de recrutement. De plus les collaborateurs ont de nouvelles exigences et aspirations. Le principal critère est la flexibilité du travail et la façon dont il est mis en place dans l'entreprise. La société américano-indienne Cognizant a vu environ 35% de ses 330.000 ingénieurs quitter l'entreprise en un an. Capgemini, regroupant 32.000 salariés français, a récemment subi sa première grève depuis 2008, avec une demande de hausse collective des rémunérations.