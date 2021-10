Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solutions 30 : deux contrats remportés en Outre-Mer information fournie par Cercle Finance • 18/10/2021 à 09:10









(CercleFinance.com) - Le groupe de solutions pour nouvelles technologies Solutions 30 annonce la signature de deux contrats pour accompagner ses grands clients dans leurs projets outre-mer, contrats de services représentant un montant cumulé de près de 50 millions d'euros. D'une part, il interviendra, pour le compte d'Orange, sur le déploiement d'un nouveau réseau FTTH d'initiative publique en Guyane. Solutions 30 accompagne l'opérateur depuis 2018 aux Antilles, notamment en Guyane, pour la maintenance de ses installations ADSL. D'autre part, il a remporté un contrat de quatre ans pour la réalisation d'interventions techniques visant à mettre en conformité des branchements EDF en Guadeloupe et à Saint-Martin, contrat marquant l'implantation de ses activités énergie aux Antilles.

Valeurs associées SOLUTIONS 30 Euronext Paris -0.13%