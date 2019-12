Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solutions 30 : des contrats et une prise de participation Cercle Finance • 12/12/2019 à 08:00









(CercleFinance.com) - Solutions 30 annonce avoir été retenu par plusieurs opérateurs très haut débit pour déployer de nouvelles connexions FTTH en France, contrats représentant un chiffre d'affaires total de près de 40 millions d'euros sur trois ans. Par ailleurs, sur un marché en pleine croissance, le groupe de solutions pour nouvelles technologies prend en outre une participation de 51% au capital de Byon SAS, un acteur dynamique spécialisé dans le déploiement et la maintenance de réseaux FTTH. Cette société connaît une forte accélération de sa croissance et dispose d'un portefeuille de projets signés d'environ 40 millions d'euros. Elle sera consolidée dans les comptes de Solutions 30 à compter du 1er décembre 2019.

