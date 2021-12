Solutions 30 : départ du Chief Transformation Officer information fournie par AOF • 20/12/2021 à 08:18



(AOF) - Robert Ziegler, qui occupait le poste de Chief Transformation Officer, quittera ses fonctions le 31 décembre 2021. Sur décision du Conseil de Surveillance, la poursuite du plan de transformation de Solutions 30 est confiée à Katarzyna Kuszewska, Directrice Juridique du Groupe Solutions 30, déjà très impliquée dans le pilotage opérationnel du projet. La conduite et le développement de l'activité en Allemagne reviendra à Jörg Michael Faltermeier, nommé CEO de Solutions 30 Field Services GmbH, qu'il avait rejoint plus tôt en qualité de Directeur Général.





- Numéro 1 européen des services multi techniques de déploiement et maintenance de services techniques créé en 2003;



- Chiffre d’affaires de 819 M€ réalisé à 64 % en France, à 17 % dans le Benelux et le reste en Italie, péninsule ibérique, Allemagne et Pologne;



- Revenus tirés à 60% des télécom (part de 30 % du marché français), à 16% de l’énergie et à 11% du secteur informatique s;



- Modèle d’affaires «better, faster, smarter» combinant croissance interne et externe avec duplication du modèle français en Europe afin d’adresserles grands comptes et les nouveaux marchés; et fondé sur 3 piliers: fidélisation des clients, maillage territorial avec des positions dominantes sur chaque marché, plateforme S3net de partage d’expertises et de mise à disposition des compétences humaines ;



- Capital ouvert, Gianbeppi Fortis, cofondateur et président du directoire en détenantmoins de 5 %, devant Karim Rachedi avec7,3%, Alexander Sator présidant le conseil de surveillance de 6 membres ;



- Situation financière très solide avec des capitaux propres de149 M€ face à une dette nette de 27 M€ et une trésorerie de 46 M€ à fin juin.







- Stratégie de croissance forte via la taille critique sur chaque marché géographique et la formation des techniciens aux nouvelles compétences ;



- Stratégie d’innovation axée sur l’amélioration constante de la plateforme S3net (investissements annuels de 1 à 2% du chiffre d’affaires) et sur le nouveau marché des équipements connectés via le «laboratoire d’idées»;



- Stratégie environnementaleavec 2 volets –offre de services innovants à impact environnemental moindre et implication des fournisseurs et partenaires à l’effort RSE du groupe;



- Confirmation des percées dans la mobilité (bornes de recharge de véhicules électriques) et la maintenance des objets connectéset retombées des contrats dans la fibre en Allemagne, Belgique, Italie, Pays-Bas et Royaume-Uni ;

- Activité soutenue par le déploiement des réseaux très haut débit ou mobiles de nouvelle génération et par l’essor de la mobilité́ électrique;

- Récurrence des revenus, tirés à 59% des activités de maintenance et poursuite des gains de contrats.







- Sensibilité du chiffre d’affaires, pour 45% du total, aux trois 1 ers clients -télécom et énergie, impact négatif sur le bénéfice de la parité zloty polonais/euro ;

- Chute de la valorisation boursière en raison des accusations des fonds activistes Muddy Waters et Carson Block sur l’éventualité de liens avec le crime organisé italien, de la non-certification par l’auditeur EY des comptes 2020, pourtant approuvés par l’assemblée générale;

- Impact de la pandémie: hausse de 21 % du chiffre d’affaires semestriel ;

- Pour l'ensemble de l'exercice 2021, Solutions 30 table désormais sur une croissance rentable aux alentours de 10%













Opportunités du télétravail avec de meilleures perspectives

Après les ingénieurs «offshore» employés en Inde ou en Europe de l'Est pour les missions à faible valeur ajoutée, ce sont désormais les fonctions les plus spécialisées qui sont concernées. Capgemini estime que le développement du travail à distance lui permettra de générer des économies de coûts supplémentairesetde mobiliser ses collaborateurs plus efficacement sur le plan international. Le groupe, dont l’organisation devrait reposer sur 40 à 50% de télétravail, évalue le gain potentiel à moyen terme de 1 à 1,5 point sur le taux de marge (11,9% ). Sopra-Steria et Atos se penchent également sur ce mode d’organisation . Les acteurs sont néanmoins conscientsdes limites car le télétravail ne conviendra pas à tous les salariés.