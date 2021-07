Solutions 30 : croissance interne de 19,8% au deuxième trimestre

(AOF) - Au deuxième trimestre, Solutions 30 a enregistré un chiffre d'affaires de 216,0 M€, en hausse de +22,9% (+19,8% en organique). " Cette croissance organique très soutenue est notamment tirée par les contrats majeurs signés fin 2020 en Belgique dans le domaine de l'énergie, et au 1er semestre 2021 en Italie et en Espagne dans le secteur des télécoms " a expliqué le spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies.

Sur le plan commercial, le groupe a ainsi signé plus de 300 millions d'euros de nouveaux contrats d'une durée moyenne de 3 ans, dont 50% avec de nouveaux clients et 65% dans le secteur des télécoms. Le Benelux, l'Angleterre et l'Espagne contribuent plus particulièrement à cette bonne performance.

A l'occasion de cette publication, Solutions 30 a précisé avoir " engagé au début du mois de juillet un plan de transformation destiné à renforcer son organisation en matière de gouvernance, de gestion des risques et de conformité ". Le groupe prévoit d'avoir mis en place de nouvelles procédures de gestion et de contrôle au dernier trimestre 2021.

Pour l'ensemble de l'exercice en cours, Solutions 30 anticipe la poursuite d'une croissance rentable à deux chiffres de son activité, avec toutefois une base de comparaison plus élevée au second semestre 2021 qui avait bénéficié d'un effet rattrapage en sortie de confinement.

