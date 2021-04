Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solutions 30 : croissance de 19% du CA au 1er trimestre Cercle Finance • 29/04/2021 à 08:00









(CercleFinance.com) - Solutions 30 affiche un chiffre d'affaires de 225,2 millions d'euros pour le premier trimestre 2021, en progression de 19% (+15,4% en organique). Les activités de maintenance, récurrentes par nature, représentent 58% de l'activité totale. 'Dans la continuité de l'exercice 2020, la dynamique favorable sur le marché des télécommunications continue de porter la croissance de Solutions 30 au premier trimestre', explique le groupe de solutions pour les nouvelles technologies. Le groupe ajoute que l'activité observée sur les trois premiers mois de l'année, très soutenue sur le plan commercial, lui permet de confirmer sa perspective d'un 'nouvel exercice de croissance rentable à deux chiffres'.

Valeurs associées SOLUTIONS 30 Euronext Paris -5.75%