Solutions 30 : cotation suspendue

(CercleFinance.com) - Le groupe de services pour les nouvelles technologies Solutions 30 indique avoir demandé à Euronext de suspendre la cotation de son titre, à compter de l'ouverture du marché ce lundi, et dans l'attente de la publication d'un communiqué de presse.

Valeurs associées SOLUTIONS 30 Euronext Paris 0.00%