Solutions 30: contrat pour la fibre optique en Wallonie

(CercleFinance.com) - Solutions 30 indique avoir été choisi par Unifiber, coentreprise Eurofiber-Proximus visant à déployer un réseau par fibre optique en Wallonie, pour l'accompagner dans son objectif de donner accès à l'internet à très haut débit à plus de 600.000 foyers wallons d'ici 2028.



Le groupe français, qui bénéficie d'une large expertise en la matière acquise depuis 2014 en Europe, se voit ainsi confier la connexion de 200.000 foyers wallons, les premiers déploiements ayant d'ores et déjà débuté à Saint Ghislain.



'Pour Solutions 30, ce nouveau contrat en Belgique prouve le dynamisme de nos marchés et témoigne de notre engagement continu en faveur de la transformation numérique en Europe', commente Luc Brusselaers, son chief revenue officer.





