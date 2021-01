Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solutions 30 : contrat pour la fibre en Italie Cercle Finance • 12/01/2021 à 09:02









(CercleFinance.com) - Solutions 30 annonce un contrat avec TIM (Telecom Italia), qui lui confie ainsi le déploiement de son réseau fibre dans le Piémont et la Vallée d'Aoste, contrat d'un montant de 210 millions d'euros sur cinq ans. Afin d'exécuter ce contrat qui démarre immédiatement, il a créé une alliance avec le groupe industriel espagnol Elecnor. Dans le cadre de ce consortium, Solutions 30 assurera et facturera 60% des prestations. 'L'expertise de Solutions 30 dans le déploiement de la fibre, acquise sur les marchés français et espagnol, a permis de démontrer notre capacité à accompagner efficacement notre client', commente Ruggero Fortis, PDG de Solutions 30 Italia.

Valeurs associées SOLUTIONS 30 Euronext Paris +2.09%