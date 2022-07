Solutions 30: contrat pluriannuel avec Orange Pologne information fournie par Cercle Finance • 22/07/2022 à 09:05

(CercleFinance.com) - Solutions 30 annonce avoir été sélectionné par Orange Pologne dans le cadre de l'attribution d'un nouveau contrat pluriannuel portant sur la fourniture de services d'installation et de maintenance du réseau cuivre et FTTH dans l'ensemble de la zone de Varsovie.



La société de solutions pour les nouvelles technologies, partenaire de longue date d'Orange, interviendra ainsi dans cette zone, la plus dense et la plus porteuse de Pologne, à compter du 1er novembre prochain.



Ce contrat pluriannuel constitue une étape clé dans son développement en Pologne et 'confirme la pertinence de sa stratégie internationale, ainsi que sa monté en puissance dans de nouveaux domaines et de nouvelles géographies à fort potentiel de croissance'.