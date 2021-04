Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solutions 30 : conclusions positives des auditeurs Cercle Finance • 01/04/2021 à 09:05









(CercleFinance.com) - Solutions 30 indique que le cabinet Deloitte, mandaté par son conseil de surveillance afin de faire la lumière sur l'ensemble des accusations portées à l'encontre de la société, confirme 'le caractère infondé et erroné des allégations' à l'issue de ses travaux. Sur les allégations les plus graves, les auditeurs indépendants indiquent très clairement et sans équivoque, 'ne pas avoir identifié d'élément permettant de corroborer les allégations de blanchiment d'argent, en lien avec le crime organisé'. Solutions 30 ajoute qu'ils ont également formulé des recommandations afin de simplifier et de renforcer certaines procédures internes de la société pour une plus grande transparence et une sécurisation des transactions.

Valeurs associées SOLUTIONS 30 Euronext Paris +26.94%