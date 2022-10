Solutions 30 chute : fort recul des revenus en France

(AOF) - Solutions 30 (-6,86% à 2,159 euros) figure parmi les principaux replis de l’indice SBF 120, le troisième trimestre ayant été marqué par un net recul de l’activité en France. Le spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 212,4 millions d’euros, en progression de 0,1%. Il a reculé de 2,4% en organique. « Dans la continuité des trimestres précédents, la performance en France continue d’être impactée par la transition opérationnelle liée à la maturité de certains marchés », a commenté la société.

En France, le chiffre d'affaires a chuté de 20,4% à 96,7 millions d'euros. L'activité Télécom est en retrait de 20%, avec un chiffre d'affaires de 68,9 millions d'euros. Ce repli d'activité reflète l'arrivée à maturité du marché après les records d'activité constatés lors de la crise Covid qui a accéléré le déploiement du très haut débit en France.

Au Benelux, le chiffre d'affaires s'établit à 53,6 millions d'euros contre 39,3 millions d'euros un an plus tôt, soit une croissance purement organique de 36,5%. Dans les autres pays, le groupe enregistre un chiffre d'affaires de 62,1 millions d'euros sur le trimestre, soit une croissance de 21% (10,4 % en organique).

Pour l'ensemble du groupe, la tendance du quatrième trimestre devrait s'inscrire dans la continuité des neuf premiers mois de l'exercice et le chiffre d'affaires 2022 devrait rester sur les mêmes niveaux que celui de 2021, tandis que la progression de la marge d'Ebitda sur la fin d'exercice est soumise aux négociations tarifaires en cours.

Solutions 30 continue en effet à revoir à la hausse sa politique tarifaire, tant sur ses nouveaux contrats que sur ses contrats existants.

En France, le marché est en transition avec une visibilité limitée sur le très court terme.

A partir de 2023, Solutions 30 prévoit de renouer avec une croissance plus dynamique portée par le développement soutenu des activités hors de France, et enregistrer une amélioration de sa rentabilité.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Rotation maximale des effectifs

Les entreprises du secteur des services informatiques ont constaté le départ de plus de 20 % de leurs effectifs en douze mois. Cette tendance n'est pas inhabituelle dans le secteur mais elle atteint une ampleur inédite, dans un contexte de forte croissance et de belle dynamique de recrutement. De plus les collaborateurs ont de nouvelles exigences et aspirations. Le principal critère est la flexibilité du travail et la façon dont il est mis en place dans l'entreprise. La société américano-indienne Cognizant a vu environ 35% de ses 330.000 ingénieurs quitter l'entreprise en un an. Capgemini, regroupant 32.000 salariés français, a récemment subi sa première grève depuis 2008, avec une demande de hausse collective des rémunérations.