Solutions 30 : choisi par Open Dutch Fiber pour la FTTH information fournie par Cercle Finance • 08/09/2021 à 08:36









(CercleFinance.com) - Solutions 30 annonce avoir été choisi par Open Dutch Fiber comme l'un de ses principaux partenaires pour déployer son réseau très haut débit FTTH aux Pays-Bas, sur des zones urbaines et/ou à forte densité de population. Plate-forme indépendante financée par KKR et Deutsche Telekom Capital Partners (DTCP), Open Dutch Fiber lui a confié le déploiement de la FTTH pour plusieurs projets dans les années à venir, le premier d'entre eux débutant dès le dernier trimestre 2021. Cet accord-cadre de cinq ans 'ouvre une nouvelle phase de développement pour Solutions 30 aux Pays-Bas et démontre la capacité de l'entreprise à dupliquer le modèle économique vertueux adopté en France', selon la société.

Valeurs associées SOLUTIONS 30 Euronext Paris +4.92%