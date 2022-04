Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solutions 30: Bain Capital réfléchirait à une offre information fournie par Cercle Finance • 22/04/2022 à 10:12









(CercleFinance.com) - Solutions 30 s'inscrit en hausse vendredi à la Bourse de Paris suite à une information de Bloomberg selon laquelle la société d'investissement Bain Capital réfléchirait à lancer une offre sur le groupe de services technologiques.



Après avoir bondi de près de 15% à l'ouverture, le titre ralentissait sa progression et n'affichait plus qu'une progression de 3% au bout d'une heure de cotations.



D'après Bloomberg, qui cite des personnes proches du dossier, Bain aurait pris conseil en vue d'une éventuelle transaction, des discussions qui seraient actuellement en cours sans qu'aucune certitude n'existe quant à l'éventuelle formalisation d'une offre.



Solutions 30 a été ébranlé à la fin 2020 par la suspicion d'irrégularités comptables relayées par le vendeur à découvert Muddy Waters, puis par le refus de son auditeur de certifier les comptes 2020, deux événement qui ont provoqué un exode des investisseurs et une violente chute du titre.



Depuis son plus haut atteint à la fin 2020, le cours de Bourse a été divisé par près de trois.





