Solutions 30 : assemblées générales prévues le 30 juin

(CercleFinance.com) - Solutions 30 annonce que son assemblée générale annuelle (AGA), directement suivie d'une assemblée générale extraordinaire (AGE), se tiendront le 30 juin à partir de 10h00, sans présence physique, compte tenu des restrictions imposées au Luxembourg. Dans cette optique, des dispositions sont prises pour donner aux actionnaires la possibilité de voter exclusivement par le formulaire de vote mis à disposition par la société. Les assemblées seront retransmises en direct par vidéo.

Valeurs associées SOLUTIONS 30 Euronext Paris -4.05%