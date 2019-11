Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solutions 30 : acquisition en Pologne Cercle Finance • 15/11/2019 à 08:50









(CercleFinance.com) - Solutions 30 annonce avoir signé l'acquisition des activités de services télécoms d'Elmo en Pologne, partenaire privilégié d'Orange dans l'internet haut-débit, permettant au groupe de poursuivre son déploiement dans ce pays et renforcer son maillage territorial. Avec un réseau de 620 techniciens, Elmo assure l'installation, le service et la maintenance de près de 900.000 accès Internet haut-débit, dans l'est et le nord-est de la Pologne. Il réalise un chiffre d'affaires annuel de 15 millions d'euros. 'Le nombre de foyers connectables à la fibre augmente significativement en Pologne pour un taux d'adoption encore relativement bas, ce qui permet d'envisager un potentiel de marché significatif dans un pays qui compte 38 millions d'habitants', souligne Solutions 30.

Valeurs associées SOLUTIONS 30 Euronext Paris +0.64%