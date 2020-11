Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solutions 30 : acquisition de 60% du capital d'Algor SRL Cercle Finance • 11/11/2020 à 10:20









(CercleFinance.com) - Solutions 30 annonce l'acquisition de 60% du capital d'Algor SRL, spécialiste des services techniques de terrain qui 'intervient à différentes étapes du déploiement des réseaux mobiles, de la conception à l'installation puis la mise à niveau des sites'. Algor est implanté dans le nord de l'Italie et réalisait en 2019 un chiffre d'affaires de 3,9 millions d'euros, avec un niveau de rentabilité proche des standards. La société sera consolidée à 100% dans les comptes du groupe avec effet rétroactif au 1er novembre 2020. 'Au fil des années, la société a su accompagner avec succès les évolutions technologiques, fidélisant un portefeuille de clients prestigieux, parmi lesquels TIM, Vodafone, Ericsson ou Cellnex', souligne la société de solutions pour les nouvelles technologies.

Valeurs associées SOLUTIONS 30 Euronext Paris +0.76%