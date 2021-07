Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solutions 30 : a mandaté Rothschild & Cie Cercle Finance • 05/07/2021 à 18:06









(CercleFinance.com) - Solutions 30 a annoncé le 23 mai dernier avoir engagé un processus de sélection de banquiers conseils afin d'initier une recherche d'actionnaire(s) de référence. Solutions 30 a mandaté Rothschild & Cie qui accompagnera la réflexion stratégique du Groupe afin de renforcer sa structure actionnariale.

Valeurs associées SOLUTIONS 30 Euronext Paris -1.57%