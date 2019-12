SOLUTIONS 30 a émis plus de trois millions d'actions pour son directoire

"Ces actions ont vocation à être conservées, ce qui témoigne de l'engagement de l'ensemble de l'équipe et de sa détermination à poursuivre sereinement sa stratégie de croissance rentable", a assuré Solutions 30.

A l'issue de cette opération et des récentes transactions effectuées par des dirigeants du groupe, le management détient 23,6% du capital et des droits de vote contre 23,0% au 31 octobre 2019.

(AOF) - Solutions 30 a annoncé l'émission de 3 070 592 actions nouvelles (3% du capital), résultant de l'exercice de bons de souscription d'actions attribués en octobre 2018 au directoire du groupe dans le cadre du plan d'intéressement pluriannuel mis en place en 2016. Ce plan est désormais soldé et l'intégralité des bons de souscription qui avaient été émis par le groupe dans le cadre de ce plan a été exercée. Le nombre d'actions et de droits de vote composant le capital du groupe est ainsi porté à 107 127 984 actions.

