Solutions 30 : 2ème convocation pour son assemblée générale

(CercleFinance.com) - Solutions 30 informe ses actionnaires que son assemblée générale extraordinaire, se tiendra, sur deuxième convocation, le 27 juillet 2021 à 11h00 (heure de Luxembourg). L'assemblée générale extraordinaire est appelée à délibérer, sur seconde convocation, sur le même ordre du jour que celui de la première assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2021 Les modalités de vote à cette assemblée générale extraordinaire sont détaillées dans cet avis de convocation. Cette assemblée générale extraordinaire se tiendra à huis clos.

Valeurs associées SOLUTIONS 30 Euronext Paris -8.56%