Solution30 : ricoche sous 8,45E, replonge sous les 7E

(CercleFinance.com) - L'envolée de près de +100% en 15 jours (depuis un plancher de 4,4E) s'interrompt brutalement avec le test des 8,45E, le cours replonge sous les 7E. Le titre pourrait revenir combler le 'gap' des 5,97E du 30 juin et peut-être profiter d'un bon support vers 6E (ex-zénith du 20/05).

Valeurs associées SOLUTIONS 30 Euronext Paris -10.46%