Solution30 : franche cassure du plancher des 1,96E

(CercleFinance.com) - Solution30 retombe brutalement sous l'ex-plancher des 2,20E des 20 et 27/11/2023 et pulvérise le plancher des 1,96E du 15 mars, validant un gros signal baissier court terme.

La dernière oscillation entre 1,96 et 2,30E induit un risque de repli jusque vers 1,62E (retour sur les niveaux du 1er novembre 2023).

BN : le titre teste déjà 1,87E et c'est un plus bas depuis le 6/11/2023.









Valeurs associées SOLUTIONS 30 Euronext Paris -4.94%