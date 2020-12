Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solution 30 : plonge de -12% de plus vers 14,1E, -22% hebdo Cercle Finance • 10/12/2020 à 11:25









(CercleFinance.com) - Solution 30 qui avait dévissé le 9/12 de -22% plonge de -12% de plus vers 14,1E, accumulant un repli de -22% hebdo: l'entreprise est victime d'un document tentant d'établir 'des liens troubles entre l'entreprise et le crime organisé en Italie'. Le titre retrace très exactement son plancher intraday du 28 octobre dernier à 14,11E... qui coïncide avec la résistance testée sans relâche du 23 juillet au 11 septembre, avant une envolée lyrique de +38% vers 19,94E (le 8 décembre). Sous 14,1En risque de rechute vers 13,30E, le double plancher des 17/08 et 04/09.

Valeurs associées SOLUTIONS 30 Euronext Paris -8.92%