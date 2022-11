Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solution 30 : enfonce le plancher des 1,87E information fournie par Cercle Finance • 21/11/2022 à 10:53









(CercleFinance.com) - Solution 30 enfonce résolument le plancher 1,87E (le plus bas historique du 3 novembre) : la règle du report d'amplitude induit à présent un risque de glissade vers 1,55/1,50E.









Valeurs associées SOLUTIONS 30 Euronext Paris -5.14%