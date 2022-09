Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solution 30 : dévisse de -19% vers 1,90E information fournie par Cercle Finance • 29/09/2022 à 09:29









(CercleFinance.com) - L'annonce de résultats négatifs provoque la désintégration de Solution 30 qui affiche -19% à 1,90E (niveau plus revu depuis le 25 mai 2015): la récente cassure du support majeur et historique des 2,78E du 1er septembre 2022 et 25 mai 2021 préfigurait une dégringolade vers 2E... mais la baisse ne semble pas vouloir s'arrêter là.

Le prochain objectif pourrait être le comblement du 'gap' des 1,5E du 1er avril 2015.





Valeurs associées SOLUTIONS 30 Euronext Paris -17.06%