(CercleFinance.com) - Solution 30 vient de buter sur l'ex-plancher des 2,50E de la mi-septembre et rechute sur 2,40E: le titre pourrait retrouver du soutien vers 2,25E, zone testé du 6 au 12 décembre puis vers 2,20E, support des 21 et 27 novembre.





Valeurs associées SOLUTIONS 30 Euronext Paris -3.83%