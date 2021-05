Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solution 30 : AMF demande la publication du rapport financier Cercle Finance • 18/05/2021 à 16:45









(CercleFinance.com) - L'Autorité des marchés financiers (AMF) a constaté que la société Solutions 30 SE, société luxembourgeoise cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris, n'a pas publié son rapport financier annuel (RFA). L'AMF précise avoir demandé dès le 7 mai 2021 à la société Solutions 30 de publier sans délai un communiqué, établi avec l'accord de ses commissaires aux comptes, informant le marché du calendrier envisagé pour la remise du rapport d'audit sur ses comptes au 31 décembre 2020 ainsi que de la nature et l'étendue des travaux restant à accomplir. En l'absence de publication des éléments demandés, l'AMF a réitéré le 17 mai 2021, sa demande de publication sans délai.

