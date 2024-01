Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Solution 30 : -6% vers 2,57E information fournie par Cercle Finance • 26/01/2024 à 18:23









(CercleFinance.com) - Solution 30 dévisse de -6% vers 2,57E : le titre revient au contact du support oblique moyen terme et la tendance haussière -qui n'est pas remise en cause- serait compromise en cas de rechute sous les 2,50E.

Les prochains objectifs se situent vers 2,40E puis 2,3020E, le 'gap' resté béant depuis le 12/12/2023.





Valeurs associées SOLUTIONS 30 Euronext Paris -5.75%