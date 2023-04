Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solution 30 : -18,5% à 1,835E, s'enfonce sous les 1,87E information fournie par Cercle Finance • 21/04/2023 à 10:54









(CercleFinance.com) - Solution 30 dévisse de -18,5% à 1,835E : le titre s'enfonce sous les 1,857E, le plancher du 25 janvier.

Solution 30 ressort par le bas (à confirmer en clôture) d'un corridor borné par 2,57E, ce qui préfigure un retracement du plancher des 1,60E de fin décembre 2022







Valeurs associées SOLUTIONS 30 Euronext Paris -12.67%