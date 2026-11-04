Solstice revoit à la hausse ses prévisions annuelles après avoir dépassé ses objectifs trimestriels grâce à une demande stimulée par l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations au paragraphe 2 et dans le graphique)

Solstice Advanced Materials SOLS.O a relevé mercredi ses prévisions de bénéfice ajusté et de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, après que la forte demande des centres de données pour ses matériaux destinés au nucléaire, à la réfrigération et à l'électronique lui a permis de dépasser les estimations du troisième trimestre.

Le cours de l'action a progressé de près de 2 % à 62,96 dollars lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

L'essor des investissements dans les infrastructures d'IA et la complexité croissante des puces stimulent la demande pour les produits de ce fabricant de matériaux spécialisés, utilisés dans les systèmes de refroidissement, le calcul haute performance et la production d'énergie nucléaire.

Le directeur général David Sewell avait déclaré à Reuters en juillet que l'entreprise « innovait déjà en collaboration » avec les centres de données et menait des discussions approfondies avec des développeurs de petits réacteurs nucléaires modulaires afin de répondre à la demande croissante en électricité.

Le chiffre d'affaires net de Solstice au troisième trimestre a progressé de 8 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 1,05 milliard de dollars, tandis que le résultat opérationnel ajusté a augmenté de 12,8 %, à 265 millions de dollars.

Les ventes de matériaux électroniques ont progressé de plus de 31 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 135 millions de dollars. Les ventes de fluides frigorigènes ont augmenté de 8,3 % pour s'établir à 433 millions de dollars, soutenues par les applications de refroidissement dans l'automobile et les centres de données, tandis que le carnet de commandes de son activité nucléaire s'élève désormais à 2,6 milliards de dollars.

Solstice, issue de la scission de Honeywell HON.O l'année dernière, a convenu d'un commun accord avec sa concurrente Element Solutions ESI.N de suspendre leur fusion de 14,5 milliards de dollars prévue en août, invoquant les réactions des actionnaires des deux sociétés qui ont exprimé leur préférence pour le maintien de leur indépendance.

Solstice, dont le siège se trouve à Morris Plains, dans le New Jersey, a affiché un bénéfice ajusté de 80 cents par action pour le trimestre clos le 30 septembre, contre une estimation des analystes de 69 cents, selon les données compilées par LSEG.

La société a relevé la fourchette basse de ses prévisions de bénéfice par action ajusté pour 2026, la faisant passer de 2,75 dollars à 2,90 dollars, tout en maintenant la fourchette haute à 2,95 dollars.

Solstice table désormais sur un chiffre d'affaires annuel compris entre 4,20 milliards et 4,22 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 4,13 milliards à 4,19 milliards de dollars.