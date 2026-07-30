Solstice Materials en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles grâce à une forte demande de matériaux spécialisés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 juillet - ** Le fabricant de matériaux spécialisés Solstice Advanced Materials SOLS.O affiche une hausse de 4,4 % à 58,14 dollars en pré-ouverture ** La société relève ses prévisions de bénéfice ajusté et de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, grâce à une forte demande dans les secteurs du nucléaire, des réfrigérants et des matériaux électroniques, ainsi qu'à des mesures tarifaires

** Le chiffre d'affaires net du deuxième trimestre progresse de plus de 11 % par rapport à l'année précédente, à 1,15 milliard de dollars; le bénéfice de base ajusté augmente de 2 %, à 290 millions de dollars

** SOLS prévoit pour 2026 un bénéfice ajusté compris entre 2,75 $ et 2,95 $ par action, contre une fourchette précédente de 2,45 $ à 2,75 $ par action

** À la clôture d’hier, l’action SOLS affichait une hausse de 14,5 % depuis le début de l’année