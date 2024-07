Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Solocal: Ycor détient désormais 64,8% du capital information fournie par Cercle Finance • 29/07/2024 à 12:38









(CercleFinance.com) - Solocal a annoncé lundi qu'Ycor, son nouvel actionnaire de référence, détenait désormais 64,8% de son capital et de ses droits de vote suite à l'augmentation de capital de 18 millions d'euros.



Il était prévu que la holding de l'homme d'affaires Maurice Lévy, qui est appelé à devenir le futur PDG de Solocal, prenne le contrôle de l'ex-PagesJaunes dans le cadre de la restructuration financière du groupe.



Dans une récente lettre aux actionnaires, l'ex-patron de Publicis avait fait part de sa volonté de l'entreprise transformer en un 'champion français du digital local'.



A horizon 2027, Maurice Lévy et Ycor disent viser un chiffre d'affaires de 500 millions pour une marge opérationnelle (Ebitda) de 25%, grâce notamment à une gamme de produits à la fois simplifiée et élargie.



A l'issue du tour de table, les actionnaires existants se trouveront particulièrement dilués, avec une participation de l'ordre de 0,4% au capital.



Les porteurs d'obligations détiendront quant à eux 20%, devant les souscripteurs à l'augmentation de capital (11,3%) et les obligataires garants (3,5%).





