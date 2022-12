Solocal: un ex-SNCF nommé à la direction marketing information fournie par Cercle Finance • 05/12/2022 à 11:38

(CercleFinance.com) - Solocal a annoncé lundi la nomination de Benoît Bouffart, un ancien cadre de la SNCF, au poste de directeur des produits, du marketing et des médias.



Dans ses nouvelles fonctions, Benoît Bouffart pilotera toute la gamme des produits du groupe (sites Internet, présence en ligne et publicité digitale) ainsi que les médias PagesJaunes et Ooreka.



Ce cadre âgé de 43 ans avait débuté sa carrière au sein du cabinet Wavestone, où il avait mené des missions de conseil en transformation digitale et lancement de nouveaux produits et services.



Il avait ensuite rejoint, en 2015, SNCF Connect and Tech (ex-OUI.sncf / Voyages-sncf.com) en tant que directeur de la stratégie et de l'innovation avant de prendre le rôle de directeur des produits et de l'innovation, puis celui de directeur technologique.



Benoît Bouffart va rejoindre le comité exécutif de Solocal, composé de cinq cadres dirigeants autour du directeur général Hervé Milcent.