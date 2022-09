Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solocal: un directeur des opérations commerciales nommé information fournie par Cercle Finance • 02/09/2022 à 07:43









(CercleFinance.com) - Solocal annonce l'arrivée de David Gillaux en qualité de directeur des opérations commerciales. Il intègre le comité exécutif sous la direction d'Hervé Milcent, le directeur général du groupe de services de renseignement.



David Gillaux prend les rênes des directions commerciales grands comptes, terrain TPE/PME, télévente/relation clients, des équipes de customer success et de la web factory. Depuis deux ans, il occupait le poste de directeur général France de Teleperformance.





