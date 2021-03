Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solocal : tentative d'intrusion dans le réseau interne Cercle Finance • 05/03/2021 à 08:18









(CercleFinance.com) - Solocal annonce que dans la nuit du 17 au 18 février, ses services informatiques ont détecté une tentative d'intrusion sur le réseau interne de l'entreprise, les amenant à prendre les mesures de prévention nécessaires. Ces mesures ont donné lieu à un ralentissement temporaire de l'activité du groupe jusqu'au 23 février au soir, date à laquelle les systèmes d'information ont été rétablis. A ce stade des investigations, aucune donnée des clients et utilisateurs n'a été compromise. L'activité a repris normalement, les accès réseaux du groupe restant sous surveillance. Ce risque est couvert par une police d'assurance spécifique. Le ralentissement n'aura donc pas d'impact significatif sur la situation financière du groupe.

Valeurs associées SOLOCAL REV.SPLIT Swiss EBS Stocks -100.00%