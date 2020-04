Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solocal : suspension des objectifs 2020 et report de l'AG Cercle Finance • 06/04/2020 à 07:12









(CercleFinance.com) - Dans ce contexte de la crise sanitaire majeure provoquée par la diffusion du virus Covid-19, Solocal indique suspendre les prévisions 2020 précédemment communiquées et reporter son assemblée générale initialement prévue le jeudi 14 mai à fin juin. 'L'estimation de l'impact de la crise et les nouvelles perspectives financières et opérationnelles seront communiquées dès qu'une information fiable sera disponible', précise le groupe de services de renseignements. Dans le prolongement des décisions conservatoires annoncées le 16 mars, le groupe indique poursuivre ses efforts en matière de réduction des coûts, entre autres à travers le recours au chômage technique (partiel ou total).

Valeurs associées SOLOCAL Euronext Paris -7.89%