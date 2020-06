Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solocal : suspension de la cotation de ses titres Cercle Finance • 15/06/2020 à 09:03









(CercleFinance.com) - Le Groupe Solocal a demandé la suspension de la cotation de ses titres dans l'attente d'un accord sur le renforcement de sa structure financière. Cette suspension est effective depuis l'ouverture des marchés ce jour, dans la perspective d'une prochaine communication.

Valeurs associées SOLOCAL Euronext Paris 0.00%