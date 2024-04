Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Solocal: suspension de cotation avant un communiqué information fournie par Cercle Finance • 12/04/2024 à 09:50









(CercleFinance.com) - Solocal a annoncé vendredi avoir demandé la suspension de sa cotation à la Bourse de Paris dans l'attente d'une 'prochaine communication' concernant sa restructuration financière.



Cette suspension, effective depuis l'ouverture, intervient alors que le groupe d'informations locales a récemment déclaré avoir reçu une offre de reprise ferme de la part d'Ycor, le fonds de capital-investissement lancé par Maurice Lévy.



Ce projet a reçu le soutien unanime de son conseil d'administration, de son équipe de direction et de ses créanciers senior, qui jugent qu'il est le seul à même d'assurer la pérennité de la société.



Cette éventuelle prise de contrôle, qui devrait entraîner une forte dilution des actionnaires, pourrait par ailleurs se solder par une probable sortie de la cote, d'après les analystes.



Autre manifestation d'intérêt, l'entreprise a indiqué le mois dernier avoir reçu une proposition améliorée de restructuration financière de la part de ses créanciers obligataires, également en partie actionnaires.



L'action Solocal n'affiche plus qu'un cours de quelques centimes d'euros pour une capitalisation boursière de moins de 5,8 millions d'euros.





